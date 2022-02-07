Нещодавно всі готувалися до війни, тепер про напад Росії на Україну говорять менше. Великої війни не буде? Не зовсім так. Хроніка подій останніх двох тижнів

20 січня

Мінфін США оголосив про санкції проти депутатів ОПзЖ Тараса Козака та Олега Волошина, а також колишнього депутата-регіонала Володимира Олійника та заступника секретаря РНБО часів президентства Віктора Януковича Володимира Сівковича за «сприяння Росії у дестабілізації України».

За версією Мінфіну, ці чотири людини залучені до керованої російським урядом діяльності з дестабілізації України.

21 січня

У Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Вони тривали півтори години, хоча на зустріч виділяли дві. США пообіцяли на тижні з 24 по 30 січня надати Росії письмову відповідь на ультиматуми безпеки Кремля. А глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ігнорування вимог Москви матиме найсерйозніші наслідки.

Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоча б одним російським військовим для США означатиме напад на Україну і спричинить відповідні санкції. Те саме пізніше заявив і президент США Джо Байден.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Захід має вже запровадити санкції проти Росії, а не чекати можливого вторгнення в Україну.

22 січня

Німеччина не дозволила Естонії відправити Україні летальну зброю. Естонія питала дозволу, тому що зброя була виготовлена в Німеччині. У Німеччині все пояснили політикою «непостачання зброї до конфліктних регіонів», якої вони дотримуються тривалий час. У самій Естонії сподіваються, що отримають дозвіл.

Глава Військово-морських сил Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, а Україні не місце в НАТО через те, що Росія окупувала частину її території. Після цього розпочався скандал, генерал подав у відставку.

Глава Військово-морських сил Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах

23 січня

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія в результаті вторгнення планує встановити в Україні проросійський режим з ексдепутатом Євгеном Мураєвим на чолі. Крім того, за інформацією Великої Британії, російські спецслужби підтримували звʼязки з експремʼєр-міністром Миколою Азаровим, першим віцепремʼєр-міністром (з 2012 по 2014 рік) Сергієм Арбузовим, ексголовою Адміністрації президента Януковича Андрієм Клюєвим та колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Володимиром Сівковичем.

США передали Україні одноразові ручні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

24 січня

Держдепартамент США наказав сімʼям дипломатів та співробітників посольства евакуюватися з України. Співробітникам посольства дозволили це робити за бажанням. Громадянам США, які перебувають в Україні, рекомендували також залишити країну. Частину своїх співробітників вирішили відкликати Британія та Австралія.

Країни НАТО перевели сили у стан готовності та направили додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. Таким чином Альянс планував посилити стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжувала нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї.

Росія вивела в Балтійське море на нібито планові навчання 20 бойових кораблів, катерів та суден забезпечення.

25 січня

Канада, США, Велика Британія, Швейцарія та Швеція наприкінці січня пообіцяли створити фонд допомоги Україні. Його наповнюватимуть на £35 мільйонів ($47 млн) протягом трьох років.

Нідерланди та Канада дозволили співробітникам своїх посольств в Україні та членам їхніх сімей залишити країну на тлі побоювань військового вторгнення Росії

Зеленський виступив зі своїм першим «заспокійливим» відеозверненням і закликав українців не панікувати. Він назвав часткову евакуацію деякими країнами своїх дипломатів «тонкощами складної дипломатичної гри». Окремо Зеленський закликав українців не вірити чуткам та фейкам, запевнивши, що Україні вистачить сил дати відсіч усім спробам дестабілізації.

26 січня

Влада США пообіцяла офіційному Мінську серйозні наслідки в разі вторгнення військ Росії в Україну з території Білорусі. Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Нед Прайс Getty Images / «Бабель»

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що загрози США ввести санкції проти російських чиновників і заморозити їхні активи безболісні, але політично «деструктивні», а сам Путін зберігає свою зарплату та гроші у банку «Росія».

Німеччина пообіцяла поставити Україні як військову допомогу пʼять тисяч шоломів, повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Вона назвала таку військову допомогу «чітким сигналом» того, що Німеччина на боці України перед загрозою з боку військ Росії. Через це Німеччина стала обʼєктом глузувань для американських коміків.

Перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак заявив, що Москва має поставити окремі види озброєнь бойовикам «ЛНР» та «ДНР».

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США поки що не можуть надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Спочатку Україна має провести земельну реформу, подолати корупцію, підтримувати демократію та демократичні інституції. За інформацією Шерман, Росія може застосувати військову силу проти України зараз чи в середині лютого.

Австралія пообіцяла збільшити експорт природного газу до Європи в разі його дефіциту через загрозу вторгнення Росії в Україну, заявив міністр природних ресурсів Австралії Кіт Пітт.

США передали Кремлю письмову відповідь на вимоги щодо нерозширення НАТО на схід. Відповідь координована з Україною та Європою, заявив держсекретар США Блінкен. Свою окрему відповідь на вимоги Росії передали і з НАТО. Росії слід відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн. Усі країни мають конструктивно взаємодіяти, зокрема в рамках «нормандського формату», заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У Парижі відбулася 8-годинна зустріч радників «нормандської четвірки». Домовилися домовлятися.

27 січня

Канада пообіцяла надати Україні нелетальне обладнання, допомогти протистояти кібератакам та поділитися розвідувальними даними. Також Канада виділить Україні $39,5 млн. гуманітарної допомоги.

Китай закликав США та НАТО враховувати вимоги РФ щодо «гарантій безпеки» та сприймати їх серйозно. Китай також вважає, що питання безпеки Європи, зокрема України, перед агресією Росії лежить у дотриманні Мінських угод. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І держсекретарю США Ентоні Блінкену під час телефонної розмови.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден втретє за останні два місяці провели телефонну розмову. Після неї в американських ЗМІ поповзли чутки про розбіжності сторін та про те, що Байден говорив про неминучість нападу Росії. У Білому домі та Офісі президента це спростували. А CNN повідомила, що Зеленський попросив Байдена не поширювати надто негативні прогнози, вказавши на економічні наслідки паніки в Україні. У США та Україні це теж спростували.

28 січня

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес обʼєднати зусилля та відстояти суверенітет України з огляду на загрозу військового вторгнення Росії.

Мільярдер Річард Бренсон Getty Images / «Бабель»

Путін поскаржився, що США та НАТО проігнорували ключову вимогу Росії про нерозширення на схід, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів і повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року. Про це він сказав президенту Франції Емманюелю Макрону телефоном.

Зеленський дав велику пресконференцію для закордонних ЗМІ. Він розкритикував інформаційну паніку щодо можливої ескалації, зазначивши, що від цього страждає економіка України. Він заявив, що не применшує загрозу вторгнення, щоб зберегти економічну стабільність країни. Зеленський також заявив, що розбіжностей із Байденом у нього немає.

Пізно ввечері агентство Reuters повідомило, що Росія звозить до кордону з Україною запаси крові та інші медичні матеріали, які використовуються для надання допомоги пораненим. Цю новину наступного дня спростували в Міноборони України.

29 січня

США планують направити невелику кількість американських військових до Східної Європи в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення, заявив президент США Джо Байден.

Угорщина відмовилася розміщувати додаткові сили НАТО на тлі загрози російського вторгнення в Україну. За оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.

31 січня

Росія заявила про закінчення військових навчань у Чорному морі. В них брали участь 20 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі, ракетні катери, десантні кораблі і кораблі протимінної оборони. Вони повернулися на окуповану Кримську та Новоросійську військово-морські бази.

Financial Times з посиланням на джерела повідомила, що США підготували санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Їх запровадять у разі вторгнення РФ до України. І вони стосуватимуться російських чиновників, топменеджерів та членів рад директорів держкомпаній. Ці санкції можуть відрізати їх та їхні сімʼї від міжнародної фінансової системи, вони не зможуть зберігати гроші у західних банках, а їхні діти не зможуть навчатися у західних університетах.

Рада безпеки ООН обговорила ситуацію навколо України. Глава місії США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що до лютого — початку військових навчань — російських військових у Білорусі може бути вже 30 тисяч. Постпред України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що Росія продовжує накопичувати війська навколо української держави. За його словами, поблизу кордонів та в Криму зосереджено близько 112 тисяч російських військових, а разом із морським та авіаційним компонентами їхня чисельність сягає 130 тисяч. РФ попросила «не нагнітати паніку».

1 лютого

До Києва приїхав премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що Велика Британія надасть Україні додатково £88 мільйонів (близько $119 мільйонів) на підтримку енергонезалежності від Росії. Джонсон заявив, що вторгнення РФ в Україну стане поразкою для російського президента Володимира Путіна.

Володимир Зеленський та прем'єр Великобританії Борис Джонсон під час його візиту до України president.gov.ua

Уряд Польщі вирішив передати Україні ПЗРК Grom та безпілотники, заявив премʼєр-міністр країни Матеуш Моравецький перед вильотом в Україну.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Росії з візитом та зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Депутати Європарламенту розкритикували дії Орбана — він ставить під загрозу єдність Євросоюзу перед російською військовою ескалацією. Депутат Європарламенту від Угорщини Мартон Деньдьєші наголосив, що подібні переговори «межують із державною зрадою».

Путін зустрічається з прем'єром Угорщини Орбаном kremlin.ru

Чехія пообіцяла безплатно передати Україні артилерійські боєприпаси на тлі загрози вторгнення Росії.

2 лютого

У Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. Російські та білоруські військові розпочали бойове злагодження — тактичну підготовку та тренування підрозділів. Другий етап навчань стартує 10 лютого та триватиме до 20 лютого.

Німеччина нарешті заборонила мовлення кремлівського каналу Russia Today. У Держдумі Росії скаржаться на «недружній крок».

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від санкцій, запланованих Заходом у разі вторгнення Росії в Україну.

Путін звинуватив Україну в «хронічному саботажі Мінських домовленостей», а також нарікав, що НАТО не готове «адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння». Про це він сказав у телефонній розмові з Борисом Джонсоном, після його повернення з України.

3 лютого

У Білому домі повідомили, що більше не називатимуть вторгнення Росії в Україну «неминучим». «Ми припинили використовувати [це слово], тому що я думаю, це послало сигнал, який ми не збиралися посилати — начебто ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення», — пояснила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів до Києва з візитом і підписав угоду — тепер безпілотні літальні апарати Bayraktar будуть випускатися в Україні, для цього створять новий завод.

Росія у відповідь на заборону мовлення кремлівського каналу Russia Today заявила, що припинить роботу Deutsche Welle на території РФ.

Володимир Зеленський та Реджеп Тайіп Ердоган president.gov.ua

Пентагон заявив, що Росія планує зняти сфабрикований пропагандистський ролик нібито нападу українських сил на російську територію або на російськомовне населення, ймовірно, Донбасу. Це може бути фейкове відео теракту або атаки на людей, яке використають як привід для вторгнення. Ймовірно, в ньому фігуруватимуть «трупи та актори, які зображають скорботних людей, а також кадри зруйнованих обʼєктів чи бойової техніки». Скоріш за все, це будуть кадри інсценованого вибуху. Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив у відповідь: «Це не перша подібна обіцянка. Раніше схожі також озвучувалися. Але так нічого й не виходило».

4 лютого

Німеччина так і не надіслала письмового підтвердження про передачу пʼяти тисяч обіцяних військових захисних шоломів, заявив Міністр оборони України Олексій Резніков. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що документ готується і незабаром буде переданий до Києва.

Євросоюз погодив пакет фінансових та економічних санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключив можливості цієї зустрічі: «Ніхто цього не виключає. Президент [Росії] заявляв, що він готовий зустрічатися заради справи будь з ким, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння поки що немає».

5 лютого

Американське агентство Bloomberg повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, заголовок матеріалу був таким: «Росія вторглася в Україну». Новину швидко зняли, і пізніше агентство пояснило, що це була помилка: журналісти готують заголовки для багатьох сценаріїв, і цей опублікували випадково.

Американські військові та розвідка вважають, що Росія планує в лютому провести масштабні навчання із застосуванням засобів доставки ядерної зброї — як сигнал для НАТО не втручатися, якщо Путін вирішить атакувати Україну, повідомляє Financial Times із посиланням на джерело у Конгресі США.

У матеріалі зазначено, що Росія зазвичай проводить такі навчання восени, а не взимку. У США вважають, що оптимальним часом для російського вторгнення буде середина лютого — кінець березня, пише FT.

Росія анонсувала на 11 лютого військові навчання зі стрільбами танків та артилерії за 50 км від українського кордону. Навчання відбудуться в Ростовській області на полігоні «Кузьмінський».

6 лютого

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує, що Мінськ спільно з Росією воюватиме проти України, якщо українська армія почне активні бойові дії на Донбасі.