Раніше світ говорив про можливе російське вторгнення в Україну, тепер він готується до війни. Чому? Що сталося за останній тиждень? Хронологія основних подій

14 січня, пʼятниця

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів: Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, портал «Дія» та інші. Зломники залишили повідомлення трьома мовами, українською, російською та польською з помилками, і пригрозили, що особисті дані українців «завантажені у загальну мережу». Шістнадцятого січня Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою стоїть Росія, так вона намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Кремль свою причетність до цієї історії заперечує. А український експерт з кібербезпеки Олексій Барановський вважає, що недавні атаки є лишень підготовкою до масштабних операцій. Якими вони можуть бути — читайте в його інтервʼю «Бабелю».

Росія підготувала групу бойовиків для провокації під чужим прапором на сході України. Про це повідомило CNN із посиланням на американську розвідку. Ця операція може бути приводом для вторгнення російських військ. Про можливу провокацію Росії проти своїх військових повідомило і Головне управління розвідки Міноборони України. За його даними, провокацію готують у Придністровʼї у селі Колбасна. Звинуватити у провокації планують українську армію.

Володимир Зеленський запропонував провести зустріч із президентами США та Росії Джо Байденом та Володимиром Путіним. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, США цю пропозицію сприйняли «з зацікавленістю». А прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 17 січня заявив, що Москва не бачить сенсу в обговоренні українсько-російських відносин із США. Якщо йдеться про вирішення конфлікту на Донбасі, то Росія не є стороною конфлікту.

Росія почала раптову перевірку бойової готовності військ у Східному військовому окрузі, повідомило Міноборони РФ. Підрозділи привели до найвищої бойової готовності, військові частини здійснюватимуть марші на незнайомі полігони. Так, Міноборони Росії планує оцінити «готовність військ Східного військового округу до виконання завдань на великі відстані по території РФ». Але, очевидно, йдеться не лише про територію Росії. Журналісти «Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team зʼясували, що до українського кордону перекидають, наприклад, 5 окрему танкову бригаду, яка входить до 36 армії Східного військового округу. Цю бригаду ще називають «бойові буряти Путіна». У 2014—2015 роках вона воювала на Донеччині.

Фото з навчань Росії і Білорусі в Бресті, вересень 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Білий дім повідомив, що США та НАТО готові провести нову зустріч з Росією щодо деескалації навколо України.

15 січня, субота

Держдепартамент США зʼясував у американських енергетичних компаній, чи зможуть вони забезпечити додаткове постачання газу до Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела. Компанії повідомили Держдепу, що їхніх запасів газу не вистачить, щоби замінити російське паливо.

Росія почала перекидання ракетних комплексів «Іскандер» зі Східного військового округу РФ. Про це повідомила російська розслідувальна група Conflict Intelligence Team. За її інформацією, «Іскандери» прямують до України.

16 січня, неділя

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив CNN, що НАТО вторглося в Україну зі своєю інфраструктурою, інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння тощо. Тому «Москва нікому не загрожує військовою операцією, але буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення альянсу». Також Пєсков сказав, що Росія хоче швидкого результату, а не тривалих переговорів, а Кремль не боїться санкцій.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія збільшила кількість військової техніки на 275 одиниць. Повний її список тут.

17 січня, понеділок

Німеччина заявила, що вживе заходів щодо «Північного потоку — 2», якщо Росія піде на ескалацію конфлікту з Україною. За словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, «зараз цей проєкт [«Північний потік — 2»] не повністю відповідає європейському праву, тож процес сертифікації припинено».

Білорусь заявила, що з 10 по 20 лютого цього року проведе спільні з Росією військові навчання на кордонах з Україною. Їхня мета — відпрацювання«певного задуму у протистоянні з цими силами: заходу (Балтія та Польща) та півдня (Україна)». Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна стягує війська до кордону з Білоруссю, і назвав підрозділи Національної гвардії України «націоналістами-радикалами», які «гірші за натовських військовослужбовців».

Фото з навчань Росії і Білорусі в Бресті, вересень 2021 року. Getty Images / «Бабель»

США та Європейський Союз вирішили не відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України. Причина — це може дестабілізувати фінансові ринки, повідомило німецьке видання Handelsblatt з посиланням на урядові джерела. При цьому видання зазначило, що Захід готує адресні економічні санкції проти найбільших російських банків, а Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було сплачувати за імпорт газу та нафти з Росії. Наступного дня, 18 січня, спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що поки що варіант відключення Росії від системи SWIFT не знято з порядку денного.

МЗС Данії повідомило, що країна виділить Україні €22 мільйони на посилення сектора безпеки. Програма передовсім спрямована на зміцнення безпеки та згуртованості східних регіонів України. Також гроші допоможуть реалізувати оборонну реформу.

18 січня, вівторок

Канада направила в Україну невелику групу елітного підрозділу — Канадського полку спеціальних операцій (CSOR), повідомив канадський телеканал Global News із посиланням на співрозмовників в уряді. За їхньою інформацією, канадський спецназ — це спроба НАТО стримати російську агресію в Україні. Але бійці CSOR не будуть проводити тут тренування. Їхнє завдання — розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Стало відомо, що 12 січня директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс відвідав Київ. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та українськими розвідниками.

За інформацією The New York Times, Росія почала вивозити з України сімʼї своїх дипломатів. Видання уточнило: Україна та США вважають, що це або підготовка до вторгнення, або спроба всіх заплутати. Пізніше МЗС Росії інформацію про евакуацію своїх дипломатів спростувало.

Україна отримала від Великої Британії легкі протитанкові системи. Росія назвала таке постачання надзвичайно небезпечним. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що це не сприяє зниженню напруженості.

У Білорусь почали прибувати російські війська для участі у військових навчаннях «Союзна рішучість — 2022».

19 січня, середа

В Україну прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. За інформацією джерел «Бабеля», добре знайомих із ситуацією, про візит Блінкена США попередили українську сторону лише 16 січня. За словами Блінкена, до Києва він прилетів розповісти про підсумки переговорів із Росією та проконсультуватися перед зустріччю з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Зустріч відбудеться у пʼятницю, 21 січня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, 19 січня 2022 року. president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну провести зустріч у Туреччині та «обговорити розбіжності» між країнами. Ердоган також анонсував невідкладний візит до України та зустріч із Зеленським.

Росія запропонувала США надати письмові гарантії того, що Штати ніколи не проголосують за вступ України до НАТО.

У Держдумі депутати КПРФ зареєстрували проєкт звернення до Володимира Путіна. Вони просять його визнати «ДНР» та «ЛНР» незалежними державами та налагодити «міждержавні відносини». Цей проєкт комуністи просять включити до порядку денного Думи у лютому.

20 січня, четвер

Президент США Джо Байден заявив, що Путін не хоче повномасштабної війни з Україною, але тестуватиме США, НАТО та Захід. Байден не виключає, що Росія готова напасти, але в такому разі на країну чекають жорсткі санкції. Їхній рівень залежатиме від ступеня агресії. Наприклад, у разі повномасштабного вторгнення російські банки не зможуть проводити операції з доларами.

Стало відомо, що США нещодавно схвалили додаткові $200 мільйонів військової допомоги Україні. Загалом у 2021 році на зміцнення української безпеки Штати виділили рекордні $650 мільйонів.

Російські війська прибули на територію Білорусі і перебувають лише за 40 кілометрів від кордону України. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team. Перекидання військ відбувається у рамках російсько-білоруських навчань. Але до заявлених для навчань полігонів рухається лише частина російської техніки. Інша частина зупинилася на півдорозі — під білоруським Гомелем, за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 90 кілометрів від Київської. Розслідувачі зʼясували, що до українського кордону перекидають 5 окрему танкову бригаду. Її називають «бойовими бурятами Путіна», бригада воювала на Донеччині. Також із Далекого Сходу на захід (у Росію чи Білорусь) перекидають частини, «без яких складно уявити повномасштабну військову операцію»: військову поліцію, десант, спецназ. Ці війська брали участь і в активній фазі війни на Донбасі у 2014—2015 роках. Більше деталей розслідування тут.

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