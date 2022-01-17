Росія і Білорусь у лютому проведуть спільні навчання. Лукашенко заявив про нарощування «військового контингенту» України

У лютому війська Білорусі і Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах. Маневри пройдуть на території Білорусі поблизу кордонів України і ЄС.

Про це повідомляє держагенство БелТА.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що всі питання з російською стороною узгоджені, але точна дата початку ще визначається.

«Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу [країни Балтії і Польща] та півдню [Україна]», — заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, акцентувавши увагу на Україні.

За його словами, поблизу кордонів Білорусі «йде нарощування військового контингенту» України, зокрема за рахунок «націоналістів-радикалів».

«Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії із націоналістів-радикалів. Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все у безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять», — сказав Лукашенко.