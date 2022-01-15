CIT: Росія перекидає з Далекого Сходу до України ракетні комплекси «Іскандер-М»

Міноборони Росії перекидає зі Східного військового округу на західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».
Про це повідомляє група Conflict Intelligence Team.
Аналітики проаналізували відео в соцмережах, які свідчать про перекидання сил.
У вівторок, 11 січня, у Twitter зʼявилося відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, на якому впізнали 9К720 «Іскандер-М», накриті брезентом. Фахівці CIT зазначили, що за весь час спостережень не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, окрім «Іскандерів».
На відео від 13 січня на залізничному потязі, окрім танків і вантажівок, також помітили «Іскандери», але вже менш накриті. Також на відео видно тягачі КАМАЗ-44108, які можуть використовуватися для перевезення 7-метрових ракет комплексу. На ще одному відео помітили автопоїзди з контейнерами, в яких можуть бути ракети.
«За непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці поїзди виїхали зі станції «Дивізійна» в Улан-Уде та зі станції «Біробіджан-2», неподалік яких дислокуються 103 і 107 ракетні бригади відповідно. Ці зʼєднання мають на озброєнні «Іскандери» та входять до складу 36 і 35 загальновійськових армій — раніше ми помічали рух зʼєднань із цих армій у західному напрямку», – заявили в CIT.
Також про перекидання 107 ракетної бригади «в Україну» згадується в коментарях до одного з відео.
У Міноборони Росії 14 січня пояснили перекидання «раптовою перевіркою» з висуванням на полігони, але CIT зазначає, що до навчань «Схід-2022» ще 8 місяців, а перед вторгненням в Україну у 2014 році РФ теж прикривалася навчаннями.
12 січня CIT повідомляла, що Росія перекидає на захід військову техніку з баз всіх чотирьох армій Східного округу.
- «Іскандер» — один з найпотужніших російських ракетних комплексів класу «земля- земля». Дальність ураження не менше ніж 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті.
- Росія, імовірно, готує вторгнення в Україну. Біля кордонів зібрано близько 100 тисяч бійців, а за даними західних ЗМІ їх кількість збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Деякі експерти вважають, що сценарій захоплення військами РФ Києва або Харкова малоймовірний. За оцінками Institute for the Study of War, для повноцінної окупації тільки Києва може знадобитися до 325 тисяч військовослужбовців.