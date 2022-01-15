CIT: Росія перекидає з Далекого Сходу до України ракетні комплекси «Іскандер-М»

На відео від 13 січня на залізничному потязі, окрім танків і вантажівок, також помітили «Іскандери», але вже менш накриті. Також на відео видно тягачі КАМАЗ-44108, які можуть використовуватися для перевезення 7-метрових ракет комплексу. На ще одному відео помітили автопоїзди з контейнерами, в яких можуть бути ракети.

У вівторок, 11 січня, у Twitter зʼявилося відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, на якому впізнали 9К720 «Іскандер-М», накриті брезентом. Фахівці CIT зазначили, що за весь час спостережень не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, окрім «Іскандерів».

«За непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці поїзди виїхали зі станції «Дивізійна» в Улан-Уде та зі станції «Біробіджан-2», неподалік яких дислокуються 103 і 107 ракетні бригади відповідно. Ці зʼєднання мають на озброєнні «Іскандери» та входять до складу 36 і 35 загальновійськових армій — раніше ми помічали рух зʼєднань із цих армій у західному напрямку», – заявили в CIT.

Також про перекидання 107 ракетної бригади «в Україну» згадується в коментарях до одного з відео.

У Міноборони Росії 14 січня пояснили перекидання «раптовою перевіркою» з висуванням на полігони, але CIT зазначає, що до навчань «Схід-2022» ще 8 місяців, а перед вторгненням в Україну у 2014 році РФ теж прикривалася навчаннями.

12 січня CIT повідомляла, що Росія перекидає на захід військову техніку з баз всіх чотирьох армій Східного округу.