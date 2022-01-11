NYT: Росія перекидає до кордону з Україною гелікоптери

Росія перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні гелікоптери.
Про це пише The New York Times.
Американська влада очікувала, що наприкінці грудня — на початку січня до кордону з Україною почнуть стягувати додаткові російські війська, чисельність яких досягне 175 тисяч людей. Проте, за даними розвідувальних органів, цього не відбувається, і зараз біля кордону зосереджено близько 100 тисяч військових. Однак американці побоюються, що розміщена там авіація та гелікоптери можуть стати «вирішальною перевагою» Росії у випадку вторгнення в Україну.
Водночас адміністрація президента Джо Байдена вважає, що планам Росії щодо вторгнення поки що заважає погода через досить мʼяку зиму в Україні. Вона не дозволяє замерзнути ґрунту, що спростило б рух російської військової техніки. Один із чиновників адміністрації президента США повідомив виданню, що Байден навіть залучив до оцінки ситуації метеорологів для більш ретельного вивчення ймовірної погоди в Україні найближчими тижнями.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації із хімічною зброєю». У США цю заяву спростували та запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».
- 10 січня У Женеві завершилися переговори з безпеки між США та Росією, які тривали майже вісім годин. Сторони домовились продовжити консультації.