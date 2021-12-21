Путін заявив, що вимоги до Заходу щодо гарантій безпеки — не ультиматум. У Москви є «план Б»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нещодавня пропозиція РФ про гарантії безпеки не є ультиматумом для США і НАТО, але Захід повинен дати чітку відповідь.

Про це він заявив на засіданні колегії Міноборони Росії. Це був його перший виступ після публікації Міністерством закордонних справ РФ проєктів договорів про гарантії нерозширення НАТО.

Путін заявив, що Росії потрібні письмові гарантії. Провину за напруженість на сході Європи він поклав на США, ЄС та НАТО, заявивши, що біля російських кордонів розгортають значну військову інфраструктуру. Він погрожував «військово-технічними заходами» у відповідь на «недружні кроки».

«У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вдаватимемося до адекватних відповідних військово-технічних заходів. На недружні кроки — жорстко реагуватимемо. Хочу наголосити — маємо на це повне право [...]. Збройні конфлікти — це не наш вибір, ми хочемо вирішувати питання політико-дипломатичними шляхами», — сказав Путін.

Заступник голови російського МЗС Костянтин Гаврилов заявив, що якщо країни Заходу не дадуть відповіді на пропозиції РФ щодо гарантій, то у Москви є запасний варіант.

«План Б, природно, керівництвом передбачено. І до нього ніхто не хотів би вдаватися. Це не ультиматум — це жорстка вимога, яка навіяна обставинами і часом», — зазначив він.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час свого виступу розповідав про загрози для РФ через співпрацю НАТО з Україною та Грузією, а також про нібито підготовку американськими бійцями військових приватних компаній провокацій на Донбасі із використанням «хімічних компонентів». Жодних деталей він не уточнив, вказавши лише, що хімікати доставили в Авдіївку та Червоний Лиман.