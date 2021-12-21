Путин заявил, что требования к Западу о гарантиях безопасности — не ультиматум. У Москвы есть «план Б»

Президент России Владимир Путин заявил, что недавнее предложение РФ о гарантиях безопасности не является ультиматумом для США и НАТО, но Запад должен дать ясный ответ.

Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны России. Это было его первое выступление после публикации Министерством иностранных дел РФ проектов договоров о гарантиях нерасширения НАТО.

Путин заявил, что России нужны письменные гарантии. Вину за напряженность на востоке Европы он возложил на США, ЕС и НАТО, заявив, что у российских границ разворачивают значительную военную инфраструктуру. Он пригрозил «военно-техническими мерами» на «недружественные шаги».

«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги — жестко реагировать. Хочу подчеркнуть — имеем на это полное право [...]. Вооруженные конфликты — это не наш выбор, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами», – сказал Путин.

Замглавы российского МИД Константин Гаврилов заявил, что если страны Запада не ответят на предложения РФ по гарантиям, то у Москвы есть запасной вариант.

«План Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум — это жесткое требование, которое навеяно обстоятельствами и временем», — отметил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время своего выступления рассказывал об угрозах для РФ из-за сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, а также о якобы подготовке американскими бойцами военных частных компаний провокаций на Донбассе с использованием «химических компонентов». Никаких деталей он не уточнил, указав лишь, что, химикаты доставили в Авдеевку и Красный Лиман.