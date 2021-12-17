В МИД Украины ответили на требования РФ по НАТО: Лучшая гарантия безопасности — прекращение разрешенного Россией вооруженного конфликта

Решать вопросы вступления Украины в НАТО имеют право только члены Альянса и сама Украина.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

«Это касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в частности в сфере военного сотрудничества. Отмечаем общепризнанный факт — главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях», — сказал он.

Также Николенко подчеркнул, что именно сворачивание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте.