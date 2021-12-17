У МЗС України відповіли на вимоги РФ щодо НАТО: Найкраща гарантія безпеки — припинення розвʼязаного Росією збройного конфлікту

Вирішувати питання вступу України до НАТО мають право лише члени Альянсу та сама Україна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Інтерфакс-Україна.

«Це ж стосується і виняткового суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин з іноземними державами на двосторонньому рівні, зокрема у сфері військового співробітництва. Наголошуємо на загальновизнаному факті — головною проблемою безпеки євроатлантичного простору нині є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях», — сказав він.

Також Ніколенко наголосив, що саме згортання ескалації та припинення розвʼязаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті.