Кремль опублікував свій варіант підсумків саміту Джо Байдена та Володимира Путіна

Кремль оприлюднив підсумки саміту між президентами США та Росії через дві години після закінчення перемовин.

За підсумками цієї розмови пресслужба Володимира Путіна зазначила, що основною темою обговорень стало питання України та прохання до США надати гарантії щодо нерозширення НАТО на схід.

Сторони згадали про союзництво двох країн у роки Другої світової та наголосили, що кількість жертв цих подій не може повторитися у сьогоднішніх реаліях

Кремль також визнав, що Джо Байден окреслив санкції, які США та їхні союзники готові застосувати щодо Росії у разі ескалації на кордоні з Україною. Натомість Путін «проілюстрував деструктивну лінію Києва на демонтаж Мінських угод».

Президент США ацентував на загрозливому характері ескалації російських військ поблизу кордонів з Україною, але очільник Кремля відповів, що саме НАТО «робить небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал біля кордонів РФ».

Відтак Путін заявив Байдену, що Росія зацікавлена ​​у отриманні юридично зафіксованих гарантій, які виключають розширення НАТО на схід та розміщення у сусідніх з Росією країнах ударних наступальних систем.

Росія підтвердила тезу Білого дому, що сторони домовилися доручити своїм представникам вступити у предметні консультації щодо цих «чутливих питань».

Крім того, Путін запропонував Байдену обнулити всі обмеження на функціонування посольств, щоб нормалізувати дипломатичні відносини.

Раніше президент США Байден заявив, що не погодиться на «червоні лінії» Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.