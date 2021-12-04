«Не сприймаю червоні лінії». Байден відповів Путіну на заяву щодо України та НАТО

Президент США Джо Байден попередив, що він не прийме ультиматум Росії щодо вторгнення в Україну.

Про це він заявив перед відльотом на вихідні до резиденції Кемп Девід, коментуючи слова Путіна щодо України та НАТО, повідомляє Reuters.

«Я не сприймаю нічиї червоні лінії. Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я очікую, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним», — сказав він.