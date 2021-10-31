Washington Post: Росія стягує війська до кордону з Україною

Американське видання The Washington Post пише, що російські військові вчергове починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. Така ситуація викликає занепокоєння у посадовців зі США та Європи.

Співрозмовники видання на умовах анонімності повідомили, що спостерігають «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ.

Впродовж останніх днів у соціальних мережах зʼявилися відеозаписи, на яких російські залізничні ешелони та автоколони перевозять техніку, зокрема танки та ракети, на південь та захід Російської Федерації.