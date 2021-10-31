Washington Post: Россия стягивает войска к границе с Украиной

Американское издание The Washington Post пишет, что российские военные в очередной раз начинают накапливать свои силы и средства у границ Украины. Такая ситуация вызывает беспокойство у чиновников из США и Европы.
Собеседники издания на условиях анонимности сообщили, что наблюдают «необычные перемещения» техники и военных в западном регионе РФ.
В последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых российские железнодорожные эшелоны и автоколонны перевозят технику, в том числе танки и ракеты, на юг и запад Российской Федерации.
«Суть в том, что это не тренировка. Что-то происходит. Что это может быть?» – сказал изданию Майкл Кофман, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA.
Согласно данным Кофмана, базирующиеся в Новосибирске подразделения 41 общевойсковой армии РФ присоединились к группировке, находящейся у границ Украины, вместо того, чтобы вернуться к месту своей постоянной дислокации.
Такая же ситуация наблюдается с первой гвардейской танковой армией, базирующейся под Москвой. Ни Минобороны США, ни Минобороны России публикацию публично не комментировали. Этого также не сделала и украинская сторона.
- В апреле этого года Россия уже стягивала к восточным границам Украины и в оккупированный Крым группировку численностью около 110 тыс. военных, чем вызвала обеспокоенность украинской власти и западных партнеров. Москва называла это военными учениями.