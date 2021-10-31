Washington Post: Россия стягивает войска к границе с Украиной

Американское издание The Washington Post пишет, что российские военные в очередной раз начинают накапливать свои силы и средства у границ Украины. Такая ситуация вызывает беспокойство у чиновников из США и Европы.

Собеседники издания на условиях анонимности сообщили, что наблюдают «необычные перемещения» техники и военных в западном регионе РФ.

В последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых российские железнодорожные эшелоны и автоколонны перевозят технику, в том числе танки и ракеты, на юг и запад Российской Федерации.