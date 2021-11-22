Bloomberg: Росія планує масштабне вторгнення в Україну на трьох напрямках із підтримкою авіації — розвідка США поділилася даними

Розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення військ Росії до України, яке може відбутися в січні-лютому 2022 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Розвідка передала дані союзникам минулого тижня. Судячи з них, РФ планує широкомасштабний швидкий наступ одночасно на трьох напрямках — з окупованого Криму, з кордону Білорусі та через російський кордон на сході. Для цього буде задіяно близько 100 батальйонних тактичних груп, загальною чисельністю до 100 тисяч людей. Наступ підтримуватиме бойова авіація. Половина цих сил вже на позиції та готова до атаки.

Раніше журнал Military Times опублікував інтервʼю з начальником Головного управління розвідки України Кирилом Будановим, в якому показали карту плану вторгнення. Вона дуже схоже відображає вищевказаний сценарій.

Military Times

Росія розраховує на швидке захоплення з подальшою тривалою окупацією.

Джерела також повідомляють про безпрецедентну з часів розпаду СРСР мобілізацію резервістів. Імовірно, їм відведено роль утримання можливих майбутніх окупованих територій.

Також розвідка США зазначила, що Росія посилила пропаганду та дезінформаційні атаки на Україну. Очевидно, що РФ готує і агентів для дестабілізації ситуації в Україні, щоби легше займати території.

Реакція Кремля

У Кремлі відповіли традиційно — це провокація, істерія та винний Київ.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про підготовку до вторгнення — ширма для агресивних планів Києва повернути Донбас силовим шляхом, передає Інтерфакс.

«Нагнітання напруженості — це спроба подати РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце в Києві, маються на увазі бажання вирішити проблему південного сходу [України] силовими методами», — сказав Пєсков.