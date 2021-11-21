«Очікуємо провокації»: у Путіна відреагували на заяви про можливе вторгнення в Україну

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливе вторгнення РФ в Україну. За його словами, Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви.

Про це пише ТАСС.

Він зазначив, що Захід може влаштувати провокації, щоб посилити тиск на Росію, але не уточнив, якими саме можуть бути ці провокації.

«Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно», — сказав Пєсков.

На його думку, таким чином Україна готує підґрунтя для «силового вирішення» конфлікту на Донбасі.