«Очікуємо провокації»: у Путіна відреагували на заяви про можливе вторгнення в Україну

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливе вторгнення РФ в Україну. За його словами, Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви.
Про це пише ТАСС.
Він зазначив, що Захід може влаштувати провокації, щоб посилити тиск на Росію, але не уточнив, якими саме можуть бути ці провокації.
«Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно», — сказав Пєсков.
На його думку, таким чином Україна готує підґрунтя для «силового вирішення» конфлікту на Донбасі.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, а в Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спочатку спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань з Білоруссю. Згодом там підтвердили інформацію про концентрацію військ Росії на кордоні з Україною.
- 1 листопада Politico оприлюднило фото, які свідчать про нарощування військ РФ на кордоні з Україною, а пізніше про скупчення військ повідомило агентство Bloomberg.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Байден відправляв до Москви директора ЦРУ, щоб попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України. 14 листопада Велика Британія на тлі загрози вторгнення військ Росії заявила, що готова відправити до України 600 військовослужбовців.