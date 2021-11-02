Politico оприлюднило фото, які свідчать про нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Американське видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені Maxar Technologies 1 листопада поблизу українських кордонів. Світлини підтверджують інформацію про те, що Росія знову, імовірно, концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
На світлинах видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня, що неподалік від кордону з Білоруссю.
А в райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України, росіяни перемістили техніку 4 танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.
У цьому районі також помітні елементи 1 першої гвардійської танкової армії.
Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.
- Напередодні жовтня видання The Washington Post повідомило про те, що російські військові вкотре починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. За даними джерел видання, після навчань «Захід-2021» 41 загальновійськова армія не повернулася на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об’єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною. Також перекидає військових і техніку 1 гвардійська танкова армія з Підмосков’я.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони запевняє, що не зафіксувало перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.