«Планові заходи». Розвідка Міноборони спростувала інформацію про перекидання Росією військ до кордону України

Головне управління розвідки Міністерства оборони не зафіксувало перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

«Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань», — зазначається у повідомленні.

ГУР Міноборони зазначило, що воєнна розвідка України веле постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України.