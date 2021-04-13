Розвідка: Росія вже перекинула до кордонів України та в Крим 16 батальйонних тактичних груп

Росія вже перекинула до кордонів України та в окупований Крим 16 батальйонних тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. Перекидання військ, ймовірно, триватиме до кінця квітня.

Про це повідомляє BBC Україна, посилаючись на відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка вказує, що Росія з 18 березня масово переміщує війська з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів.

Там вказують, що до кордонів України та в окупований Крим вже перекинули 16 батальйонних тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та ВДВ РФ. За підрахунками BBC, це може означати загальне зосередження 11—14 тисяч російських військових, залежно від роду військ.