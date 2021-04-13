Разведка: Россия уже перебросила к границам Украины и в Крым 16 батальонных тактических групп

Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонных тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Переброска войск, вероятно, продлится до конца апреля.

Об этом сообщает BBC Украина, ссылаясь на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведка указывает, что Россия с 18 марта массово перемещает войска из отдаленных регионов к смежным с Украиной районам.

Там указывают, что к границам Украины и в оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонных тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и ВДВ РФ. По подсчетам BBC, это может означать общее сосредоточение 11—14 тысяч российских военных, в зависимости от рода войск.