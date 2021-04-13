Разведка: Россия уже перебросила к границам Украины и в Крым 16 батальонных тактических групп

Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонных тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Переброска войск, вероятно, продлится до конца апреля.
Об этом сообщает BBC Украина, ссылаясь на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Разведка указывает, что Россия с 18 марта массово перемещает войска из отдаленных регионов к смежным с Украиной районам.
Там указывают, что к границам Украины и в оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонных тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и ВДВ РФ. По подсчетам BBC, это может означать общее сосредоточение 11—14 тысяч российских военных, в зависимости от рода войск.
В разведке добавляют, что Россия выбрала основными местами сбора военные полигоны «Погоново» (Воронежская область), «Клинцы» (Брянская область), «Опук» и «Ангарский» (оба в оккупированном Крыму).
Переброска войск происходит по железной дороге, при этом россияне пытаются скрыть, какие именно подразделения они перемещают. Из-за этого движение войск происходит ночью, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают.
Несмотря на это, в разведке отмечают, что установили все российские части и подразделения, которые уже прибыли к границам Украины.
В разведке также сообщили, что на прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории Донбасса около 250 своих военнослужащих и более 2 тысячи тонн горючего.
Вместе с тем, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в комментарии CNN называет значительно большие цифры по количеству российских военных у границы с Украиной и в Крыму. По его данным, это около 50 тысяч военных. Кроме того, по его словам, на оккупированных территориях есть по меньшей мере 35 тысяч поддерживаемых Россией боевиков.
Отметим, накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире канала «Дом» заявила, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военных у восточных границ Украины и столько же — в Крыму.
Украина направляла России официальный запрос, чтобы та объяснила существенный рост своего военного присутствия вдоль границы и на временно оккупированных территориях в течение последних дней. Однако РФ отказалась предоставлять информацию.
Напомним, 8 апреля расследователи из команды Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовали материал о том, что Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — крупнейшая с 2015 года. В основном российские силы концентрируются в полевом лагере Воронежа «Погоново» — он находится в 250 км от украинской границы.
После этого материала в Кремле заявили, что стягивание российских войск к границам Украины не означает подготовку к вторжению.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.