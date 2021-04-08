CIT: Россия стягивает свои войска в полевой лагерь возле границы с Украиной. Концентрация сил — крупнейшая с 2015 года

Войска, которые Россия стягивает к украинской границе, дислоцируются в полевом лагере на полигоне в Воронежский области — она граничит не с «ЛНР» или «ДНР», а с подконтрольной Украине территорией. К тому же количество сил, которые перебросила РФ, — самое большое с 2015 года. Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается исследованием военных конфликтов, в частности в Украине. Отмечается, что концентрация российских сил у украинской границы «беспрецедентная» с 2015 года. Расследователи проанализировали видео, на которых снимают российские колонны — они чаще всего находятся в Воронежской области. Этот регион граничит с Украиной, точнее — с северной частью Луганской области, которую контролирует правительство Украины.

В основном российские силы концентрируются в полевом лагере Воронежа «Погоново», а также, возможно, к югу от Острогожска. CIT установили, что военные эшелоны разгружаются на станциях «Масловка» и «Тресвятская» в районе Воронежа. 1 4





Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Полигон "Погоново". Журналист Кристиан Триберт из газеты The New York Times опубликовал снимки со спутников, на которых видна военная техника в Воронежской области. В районе Масловки сняли и выложили сразу несколько видео. Наиболее яркий пример — видео в TikTok, которое снял житель Воронежа. На нем видно военные танковозы, перевозящие тяжелую огнеметную систему «Буратино» и боевые машины пехоты, а также видна стоянка техники непосредственно у станции «Масловка». Похожее видео с колонной БМП на танковых транспортерах сняли возле станции «Тресвятская». Колонна направляется в село Новая Усмань. В самой Новой Усмани тоже снимали видео и фото с похожими колоннами. Также есть свидетельства и того, что российская техника дислоцируется и южнее — в районе города Острогожска Воронежской области. На еще одном видео, которое опубликовал пользователь из этого города, показана колонна военных грузовиков и бронеавтомобилей «Тигр».