CIT: Россия стягивает свои войска в полевой лагерь возле границы с Украиной. Концентрация сил — крупнейшая с 2015 года

Войска, которые Россия стягивает к украинской границе, дислоцируются в полевом лагере на полигоне в Воронежский области — она граничит не с «ЛНР» или «ДНР», а с подконтрольной Украине территорией. К тому же количество сил, которые перебросила РФ, — самое большое с 2015 года.
Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается исследованием военных конфликтов, в частности в Украине.
Отмечается, что концентрация российских сил у украинской границы «беспрецедентная» с 2015 года. Расследователи проанализировали видео, на которых снимают российские колонны — они чаще всего находятся в Воронежской области. Этот регион граничит с Украиной, точнее — с северной частью Луганской области, которую контролирует правительство Украины.
В основном российские силы концентрируются в полевом лагере Воронежа «Погоново», а также, возможно, к югу от Острогожска. CIT установили, что военные эшелоны разгружаются на станциях «Масловка» и «Тресвятская» в районе Воронежа.
Журналист Кристиан Триберт из газеты The New York Times опубликовал снимки со спутников, на которых видна военная техника в Воронежской области.
В районе Масловки сняли и выложили сразу несколько видео. Наиболее яркий пример — видео в TikTok, которое снял житель Воронежа. На нем видно военные танковозы, перевозящие тяжелую огнеметную систему «Буратино» и боевые машины пехоты, а также видна стоянка техники непосредственно у станции «Масловка».
Похожее видео с колонной БМП на танковых транспортерах сняли возле станции «Тресвятская». Колонна направляется в село Новая Усмань. В самой Новой Усмани тоже снимали видео и фото с похожими колоннами.
Также есть свидетельства и того, что российская техника дислоцируется и южнее — в районе города Острогожска Воронежской области. На еще одном видео, которое опубликовал пользователь из этого города, показана колонна военных грузовиков и бронеавтомобилей «Тигр».
Кроме этого, расследователи нашли в соцсети «ВКонтакте» пост местной жительницы. В нем она опубликовала видео и фото военного лагеря, в том числе техники, палаток (одна из которых, судя по красным крестам, — полевой госпиталь) и полевой кухни. В описании говорится, что видео снято в Березке, рядом с Масловкой. Расследователи не смогли установить точное расположение лагеря, однако предполагают, что он расположен на северной части военного полигона «Погоново», к югу от города Березка. Возможно, туда направляется техника не только со станции «Масловка», но и со станции «Тресвятская».
В CIT отметили, что концентрация российских сил в Воронежской области вызывает опасения в первую очередь потому, что ее невозможно объяснить не только учениями, но даже приготовлениями к «украинскому наступлению», которое продолжают прогнозировать боевики. Расследователи указывают, что для введения войск на Донбасс «логичнее было бы размещать их в Ростовской области», предполагается, что дислокация войск в Воронежской области имеет «скорее наступательный, чем оборонительный характер».
Перед этим расследователям с CIT удалось достоверно установить, что к украинской границе перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные, а также, вероятно, танковые части. Известны пункты назначения — Крым и окраины Воронежа. Газета The New York Times оценивала численность прибывших русских военных примерно в 4 тысячи человек.
«Уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014—2015 годах», — отметили расследователи.
В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать огонь украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- На фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.
- Между тем Кремль говорит о риске «возобновления гражданской войны» на Донбассе и уверяет, что «Россия не является угрозой ни для одной страны мира».