CIT: Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року

Війська, які Росія стягує до українського кордону, дислокуються у польовому таборі на полігоні у Воронезький області — вона межує не з «ЛНР» або «ДНР», а з підконтрольною Україні територією. До того ж кількість сил, які перекинула РФ, — найбільша з 2015 року.
Про це йдеться у розслідуванні команди Conflict Intelligence Team (CIT), яка займається дослідженням воєнних конфліктів, зокрема в Україні.
Зазначається, що концентрація російських сил біля українського кордону «безпрецедентна» з 2015 року. Розслідувачі проаналізували відео, на яких знімають російські колони — вони найчастіше перебувають у Воронезькій області. Цей регіон має кордон з Україною, точніше — з північною частиною Луганської області, яку контролює уряд України.
В основному російські сили концентруються у польовому таборі Воронежа «Погоново», а також, можливо, на південь від Острогозька. CIT установили, що військові ешелони розвантажуються на станціях «Маслівка» та «Тресвятська» у районі Воронежа.
Журналіст Крістіан Тріберт із газети The New York Times опублікував знімки з супутників, на яких видно військову техніку у Воронезькій області.
У районі Маслівки зняли і виклали відразу кілька відео. Найбільш яскравий приклад — відео у TikTok, яке зняв житель Воронежа. На ньому видно військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему «Буратіно» і бойові машини піхоти, а також видно стоянку техніки безпосередньо біля станції «Маслівка».
Схоже відео з колоною БМП на танкових транспортерах зняли неподалік станції «Тресвятська». Колона прямує в село Нова Усмань. У самій Новій Усмані теж знімали відео і фото зі схожими колонами.
Також є свідчення і того, що російська техніка дислокується і південніше — у районі міста Острогозька Воронезької області. На ще одному відео, яке опублікував користувач з цього міста, показана колона військових вантажівок і бронеавтомобілів «Тигр».
Окрім цього, розслідувачі знайшли у соцмережі «ВКонтакте» пост місцевої жительки. У ньому вона опублікувала відео та фото військового табору, в тому числі техніки, наметів (один з яких, судячи з червоних хрестів, є польовим госпіталем) і польової кухні. В описі говориться, що відео знято у Берізці біля Маслівки. Розслідувачі не змогли встановити точне розташування табору, однак припускають, що він розташований у північній частині військового полігону «Погоново» на південь від містечка Берізка. Можливо, туди направляється техніка не тільки зі станції «Маслівка», а й зі станції «Тресвятська».
У CIT наголосили, що концентрація російських сил у Воронезькій області викликає побоювання в першу чергу тому, що її неможливо пояснити не тільки навчаннями, але навіть приготуваннями до «українського наступу», який продовжують прогнозувати бойовики. Розслідувачі зазначають, що для введення військ на Донбас «логічніше було б розміщувати їх у Ростовській області», тому припускають, що дислокація військ у Воронезькій області має «скоріше наступальний, ніж оборонний характер».
Перед цим розслідувачам з CIT вдалося достовірно встановити, що до українського кордону переміщаються мотострілкові, артилерійські, десантні, а також, ймовірно, танкові частини. Відомі пункти призначення — Крим і околиці Воронежа. Газета The New York Times оцінювала чисельність прибулих російських військових приблизно у 4 тисячі осіб.
«Уже зараз можна говорити, що подібної концентрації військ ми не бачили з часів гарячої фази війни в Україні в 2014—2015 роках», — наголосили розслідувачі.
Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- На тлі російської агресії у Криму та на Донбасі 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України і запевнив — Штати не залишать Україну без підтримки.
- Між іншим Кремль говорить про ризик «відновлення громадянської війни» на Донбасі та запевняє, що «Росія не є загрозою для жодної країни світу».