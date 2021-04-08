CIT: Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року

Війська, які Росія стягує до українського кордону, дислокуються у польовому таборі на полігоні у Воронезький області — вона межує не з «ЛНР» або «ДНР», а з підконтрольною Україні територією. До того ж кількість сил, які перекинула РФ, — найбільша з 2015 року. Про це йдеться у розслідуванні команди Conflict Intelligence Team (CIT), яка займається дослідженням воєнних конфліктів, зокрема в Україні. Зазначається, що концентрація російських сил біля українського кордону «безпрецедентна» з 2015 року. Розслідувачі проаналізували відео, на яких знімають російські колони — вони найчастіше перебувають у Воронезькій області. Цей регіон має кордон з Україною, точніше — з північною частиною Луганської області, яку контролює уряд України.

В основному російські сили концентруються у польовому таборі Воронежа «Погоново», а також, можливо, на південь від Острогозька. CIT установили, що військові ешелони розвантажуються на станціях «Маслівка» та «Тресвятська» у районі Воронежа. 1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Полігон "Погоново". Журналіст Крістіан Тріберт із газети The New York Times опублікував знімки з супутників, на яких видно військову техніку у Воронезькій області. У районі Маслівки зняли і виклали відразу кілька відео. Найбільш яскравий приклад — відео у TikTok, яке зняв житель Воронежа. На ньому видно військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему «Буратіно» і бойові машини піхоти, а також видно стоянку техніки безпосередньо біля станції «Маслівка». Схоже відео з колоною БМП на танкових транспортерах зняли неподалік станції «Тресвятська». Колона прямує в село Нова Усмань. У самій Новій Усмані теж знімали відео і фото зі схожими колонами. Також є свідчення і того, що російська техніка дислокується і південніше — у районі міста Острогозька Воронезької області. На ще одному відео, яке опублікував користувач з цього міста, показана колона військових вантажівок і бронеавтомобілів «Тигр».

Окрім цього, розслідувачі знайшли у соцмережі «ВКонтакте» пост місцевої жительки. У ньому вона опублікувала відео та фото військового табору, в тому числі техніки, наметів (один з яких, судячи з червоних хрестів, є польовим госпіталем) і польової кухні. В описі говориться, що відео знято у Берізці біля Маслівки. Розслідувачі не змогли встановити точне розташування табору, однак припускають, що він розташований у північній частині військового полігону «Погоново» на південь від містечка Берізка. Можливо, туди направляється техніка не тільки зі станції «Маслівка», а й зі станції «Тресвятська».