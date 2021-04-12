Украина попросила Россию объяснить, что происходит на границе — та отказалась

Украина направила России официальный запрос, чтобы та разъяснила существенный рост своего военного присутствия вдоль границы и на временно оккупированных территориях в течение последних дней.
Министерство иностранных дел Украины сообщает, что Россия отказалась предоставлять эту информацию и заявила, что не ведет такой деятельности.
Отмечается, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям также были проигнорированы. Кроме этого, РФ проигнорировала и встречу других государств-участников ОБСЕ 10 апреля.
«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины», — отметили в МИД и призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.