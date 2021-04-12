Украина попросила Россию объяснить, что происходит на границе — та отказалась

Украина направила России официальный запрос, чтобы та разъяснила существенный рост своего военного присутствия вдоль границы и на временно оккупированных территориях в течение последних дней.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что Россия отказалась предоставлять эту информацию и заявила, что не ведет такой деятельности.