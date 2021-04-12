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Украина попросила Россию объяснить, что происходит на границе — та отказалась

Автор:
Ангелина Шеремет
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Украина направила России официальный запрос, чтобы та разъяснила существенный рост своего военного присутствия вдоль границы и на временно оккупированных территориях в течение последних дней.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что Россия отказалась предоставлять эту информацию и заявила, что не ведет такой деятельности.

Отмечается, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям также были проигнорированы. Кроме этого, РФ проигнорировала и встречу других государств-участников ОБСЕ 10 апреля.

«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины», — отметили в МИД и призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.