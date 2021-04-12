Україна попросила Росію пояснити, що відбувається на кордоні — та відмовилась

Україна направила Росії офіційний запит, аби та пояснила суттєве зростання своєї військової присутності вздовж кордону та на тимчасово окупованих територіях протягом останніх днів.
Міністерство закордонних справ України повідомляє, що Росія відмовилась надавати цю інформацію й заявила, що не веде такої діяльності.
Зазначають, що подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій також були проігноровані. Окрім цього, РФ проігнорувала і зустріч інших держав-учасниць ОБСЄ 10 квітня.
«Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України», — наголосили в МЗС і закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.