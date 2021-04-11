У Путина заявили, что Россия «не собирается» двигаться к войне с Украиной

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание российских войск возле границ Украины не означает подготовку к вторжению.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», передает Интерфакс.

«Никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны», — сказал Песков.

При этом он заявил, что движение войск — это обеспечение собственной безопасности.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем. Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу», — сказал Песков.

Он добавил, что РФ «не останется безучастной к судьбам русскоговорящих» на юго-востоке Украины.