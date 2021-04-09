ОП планирует разговор Зеленского с Меркель и Макроном. Согласовывают графики сторон

Офис президента сейчас планирует трехсторонний разговор лидеров «нормандского формата» — Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Сейчас согласовывают графики каждой из сторон переговоров.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью «Левому берегу».
«Наши партнеры обмениваются с нами информацией. Сейчас мы планируем трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Вопрос только в согласовании графиков», — рассказал Жовква, не уточнив, когда можно ожидать переговоров.
Также он прокомментировал разговор Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Украина еще раньше инициировала переговоры «нормандской четверки» в полном составе, но Путин отказался.
«Как только началось обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями «нормандской четверки». Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции», — сказал Жовква.
Он также отметил, что Россия выступает против проведения саммита «нормандской четверки», потому что ей не нравится, что лидеры Германии и Франции открыто поддерживают Украину.
«Кроме того, России нечего сказать. РФ не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается», — добавил Жовква.
- 30 марта канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив, в частности, ситуацию на Донбассе. Лидеры Франции и Германии отметили, что Россия должна взять на себя обязательство обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.
- В МИД Украины заявляли, что переговоры в таком формате не будут иметь результата, потому что вопрос урегулирования конфликта на Донбассе нужно обсуждать в полном составе «нормандского формата» — с участием Украины.
- В середине марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча в «нормандском формате» планируется на апрель. В Кремле заявили, что в графике Путина такого мероприятия нет.