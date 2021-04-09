ОП планирует разговор Зеленского с Меркель и Макроном. Согласовывают графики сторон

Офис президента сейчас планирует трехсторонний разговор лидеров «нормандского формата» — Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Сейчас согласовывают графики каждой из сторон переговоров.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью «Левому берегу».

«Наши партнеры обмениваются с нами информацией. Сейчас мы планируем трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Вопрос только в согласовании графиков», — рассказал Жовква, не уточнив, когда можно ожидать переговоров.

Также он прокомментировал разговор Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Украина еще раньше инициировала переговоры «нормандской четверки» в полном составе, но Путин отказался.

«Как только началось обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями «нормандской четверки». Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции», — сказал Жовква.

Он также отметил, что Россия выступает против проведения саммита «нормандской четверки», потому что ей не нравится, что лидеры Германии и Франции открыто поддерживают Украину.

«Кроме того, России нечего сказать. РФ не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается», — добавил Жовква.