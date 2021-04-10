Reuters: Стягивание российских войск к украинской границе — это демонстрация силы, а не подготовка к нападению

Россия концентрирует свои войска вблизи украинской границы не для вторжения в Украину, а для демонстрации миру своей силы.

Об этом сообщают источники Reuters, близкие к боевикам на Донбассе и к Кремлю.

Они отметили, что действительно в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и боевые столкновения, особенно возле оккупированного Донецка. Но стягивание к границам армии РФ не является признаком серьезной эскалации.

«Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так — это просто демонстрация силы», — отметил источник.

Другой источник в Белом доме тоже рассказал, что, по данным США, Россия хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского, а также его американского коллегу Джо Байдена, который пообещал «непоколебимую поддержку» Украине.

Как отметил в комментарии Reuters секретарь СНБО Алексей Данилов, Владимир Путин, возможно, стягиванием войск пытается отвлечь россиян от внутренних проблем, в частности задержания оппозиционера Алексея Навального, накануне парламентских выборов в сентябре 2021 года.