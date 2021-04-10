Reuters: Стягивание российских войск к украинской границе — это демонстрация силы, а не подготовка к нападению

Россия концентрирует свои войска вблизи украинской границы не для вторжения в Украину, а для демонстрации миру своей силы.
Об этом сообщают источники Reuters, близкие к боевикам на Донбассе и к Кремлю.
Они отметили, что действительно в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и боевые столкновения, особенно возле оккупированного Донецка. Но стягивание к границам армии РФ не является признаком серьезной эскалации.
«Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так — это просто демонстрация силы», — отметил источник.
Другой источник в Белом доме тоже рассказал, что, по данным США, Россия хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского, а также его американского коллегу Джо Байдена, который пообещал «непоколебимую поддержку» Украине.
Как отметил в комментарии Reuters секретарь СНБО Алексей Данилов, Владимир Путин, возможно, стягиванием войск пытается отвлечь россиян от внутренних проблем, в частности задержания оппозиционера Алексея Навального, накануне парламентских выборов в сентябре 2021 года.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — самая масштабная с 2015 года. У Путина анонсировали новую встречу в «нормандском формате» и пугают «началом конца Украины».
- 36% опрошенных украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. По сравнению с декабрем 2018-го их количество выросло почти в полтора раза.