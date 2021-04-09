Опрос: Треть украинцев оценивает как высокую вероятность нападения России на Украину. Их количество с 2018 года выросло в полтора раза

36% опрошенных украинцев оценивают как высокую вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину. Их количество по сравнению с декабрем 2018-го (в ноябре 2018 состоялся захват Россией украинских моряков) выросло почти в полтора раза.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6—7 апреля.
Кроме того, 31% опрошенных украинцев оценивает вероятность нападения России как среднюю, а 15% — как низкую. Еще 12% говорят, что угрозы нет.
Также украинцам поставили вопрос о первом телефонном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. 68% опрошенных отметили, что слышали о факте разговора. 32% об этом ничего не знают.
При этом ровно половина опрошенных положительно относятся к этой новости, 35% — нейтрально и только 9% — отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.
Кроме того, 43% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Байдена (в феврале таких было 38%). 41% говорят, что они не изменятся, и только 6% ожидают ухудшения.
Опрос проводился среди 2 500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- На фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.