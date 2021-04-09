Опрос: Треть украинцев оценивает как высокую вероятность нападения России на Украину. Их количество с 2018 года выросло в полтора раза

36% опрошенных украинцев оценивают как высокую вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину. Их количество по сравнению с декабрем 2018-го (в ноябре 2018 состоялся захват Россией украинских моряков) выросло почти в полтора раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6—7 апреля. Кроме того, 31% опрошенных украинцев оценивает вероятность нападения России как среднюю, а 15% — как низкую. Еще 12% говорят, что угрозы нет.

Также украинцам поставили вопрос о первом телефонном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. 68% опрошенных отметили, что слышали о факте разговора. 32% об этом ничего не знают. При этом ровно половина опрошенных положительно относятся к этой новости, 35% — нейтрально и только 9% — отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.