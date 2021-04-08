У Путина анонсировали новую встречу в «нормандском формате» и пугают «началом конца Украины»

Заместитель главы администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак анонсировал на 19 апреля новые переговоры политических советников лидеров Украины, РФ, Франции и Германии.
Об этом он рассказал на пресс-конференции 8 апреля.
По его словам, ситуацию на Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять все договоренности.
«С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год. [...] Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять, [...] боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта», — заявил Козак.
Он также подчеркнул, что Россия будет защищать жителей оккупированных территорий Донбасса, если возобновятся масштабные боевые действия. Козак считает, что если Украина начнет наступление на «ЛДНР», это станет «началом конца Украины». В то же время он уверен, что реальных намерений начинать полномасштабные боевые действия на Донбассе у Киева нет.
Козак рассказал о том, что в 2019 году Россия предлагала ввести на переговоры Трехсторонней контактной группы беглого президента Виктора Януковича, но украинская сторона отказалась. По его словам, стоит полностью рассекретить переговоры по Донбассу.
«Эта конфиденциальность переговоров мнимая, условна. Мы пытались ее придерживаться тоже, но она нужна только для того, чтобы Украина, поскольку Германия и Франция не сильно освещают переговоры, доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию, дезинформировала своих граждан», — заявил Козак.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- На фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.