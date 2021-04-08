У Путіна анонсували нову зустріч у «нормандському форматі» та лякають «початком кінця України»

Заступник глави адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак анонсував на 19 квітня нові перемовини політичних радників лідерів України, РФ, Франції та Німеччини.

Про це він розповів на пресконференції 8 квітня.

За його словами, ситуацію на Донбасі можна врегулювати за рік, якщо виконувати всі домовленості.

«З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік. [...] Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти [...], боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту», — заявив Козак.