У Путіна анонсували нову зустріч у «нормандському форматі» та лякають «початком кінця України»

Заступник глави адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак анонсував на 19 квітня нові перемовини політичних радників лідерів України, РФ, Франції та Німеччини.
Про це він розповів на пресконференції 8 квітня.
За його словами, ситуацію на Донбасі можна врегулювати за рік, якщо виконувати всі домовленості.
«З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік. [...] Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти [...], боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту», — заявив Козак.
Він також підкреслив, що Росія стане на захист жителів окупованих територій Донбасу, якщо відновляться масштабні бойові дії. Козак вважає, що якщо Україна почне наступ на «ЛДНР», це стане «початком кінця України». Водночас він впевнений, що реальних намірів починати повномасштабні бойові дії на Донбасі у Києва немає.
Козак розповів про те, що у 2019 році Росія пропонувала ввести на перемовини Тристоронньої контактної групи президента-втікача Віктора Януковича, але українська сторона відмовилася. За його словами, варто повністю розсекретити перемовини щодо Донбасу.
«Ця конфіденційність переговорів уявна, умовна. Ми намагалися її дотримуватися теж, але вона потрібна тільки для того, щоб Україна, оскільки Німеччина та Франція не сильно висвітлюють переговори, домінувала в інформаційному просторі та проводила свою лінію, дезінформувала своїх громадян», — заявив Козак.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- На тлі російської агресії у Криму та на Донбасі 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України та запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.