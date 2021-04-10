Reuters: Стягування російських військ до українського кордону — це демонстрація сили, а не підготовка до нападу

Росія концентрує свої війська неподалік українського кордону не для вторгнення в Україну, а для демонстрації світу власної сили.
Про це повідомляють джерела Reuters, близькі до бойовиків на Донбасі та до Кремля.
Вони зазначили, що справді останнім часом на лінії розмежування стали частішими обстріли та бойові зіткнення, особливо біля окупованого Донецька. Але стягування до кордонів армії РФ не є ознакою серйозної ескалації.
«Москва робить це відкрито, свідомо показуючи танки вдень. Війна готується не так, це просто демонстрація сили», — зазначило джерело.
Інше джерело у Білому домі теж розповіло, що, за даними США, Росія хоче перевірити президента України Володимира Зеленського, а також його американського колегу Джо Байдена, який пообіцяв «непохитну підтримку» Україні.
Як зазначив у коментарі Reuters секретар РНБО Олексій Данілов, Володимир Путін, можливо, стягуванням військ намагається відволікти росіян від внутрішніх проблем, зокрема затримання опозиціонера Олексія Навального, напередодні парламентських виборів у вересні 2021 року.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. У Путіна анонсували нову зустріч у «нормандському форматі» та лякають «початком кінця України».
- 36% опитаних українців оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу. У порівнянні з груднем 2018-го їх кількість зросла майже в півтори раза.