У Путіна заявили, що Росія «не збирається» рухатися до війни з Україною

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стягування російських військ біля кордонів України не означає підготовку до вторгнення.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу «Россия 1», передає Інтерфакс.

«Ніхто не збирається рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни», — сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що рух військ — це забезпечення власної безпеки.

«Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо. Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території — це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не повинно викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою», — сказав Пєсков.

Він додав, що РФ «не залишиться байдужою до долі російськомовних» на південному сході України.