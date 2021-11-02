Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной

Американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные Maxar Technologies 1 ноября вблизи украинских границ. Фотографии подтверждают информацию о том, что Россия снова, вероятно, концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
На фото видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня, недалеко от границы с Беларусью.
А в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, россияне переместили технику 4-й танковой дивизии России. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.
В этом районе также видны элементы 1-й гвардейской танковой армии.
Подразделения начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются.
- Накануне издание The Washington Post сообщило о том, что российские военные снова начинают накапливать силы и средства у границ Украины. По данным источников издания, после учений «Запад-2021» 41-я общевойсковая армия не вернулась на место постоянной дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной. Также перебрасывает военных и технику 1-я гвардейская танковая армия из Подмосковья.
- Главное управление разведки Министерства обороны уверяет, что не зафиксировало переброску российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.