Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной

Американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные Maxar Technologies 1 ноября вблизи украинских границ. Фотографии подтверждают информацию о том, что Россия снова, вероятно, концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

На фото видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня, недалеко от границы с Беларусью.

Maxar Technologies

А в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, россияне переместили технику 4-й танковой дивизии России. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

В этом районе также видны элементы 1-й гвардейской танковой армии.

1 2

Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Maxar Technologies

Подразделения начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются.