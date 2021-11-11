Bloomberg: США попередили Євросоюз про небезпеку вторгнення російських військ в Україну

Сполучені Штати попередили Європейський союз, що Росіє готується до вторгнення в Україну .

Про це пише агентство Bloomberg.

Свої побоювання американські дипломати обґрунтовують даними, отриманими під час спостережень за переміщенням російських військ біля кордону України. Ці дані називать «відлуння подій напередодні окупації Криму у 2014 році».

Попри це, в американській адміністрації вважають наступ російських військ малоймовірним. «Російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах, але є «план відповіді на провокації з боку України», — повідомило джерело в американській адміністрації.