Bloomberg: США попередили Євросоюз про небезпеку вторгнення російських військ в Україну

Сполучені Штати попередили Європейський союз, що Росіє готується до вторгнення в Україну .
Про це пише агентство Bloomberg.
Свої побоювання американські дипломати обґрунтовують даними, отриманими під час спостережень за переміщенням російських військ біля кордону України. Ці дані називать «відлуння подій напередодні окупації Криму у 2014 році».
Попри це, в американській адміністрації вважають наступ російських військ малоймовірним. «Російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах, але є «план відповіді на провокації з боку України», — повідомило джерело в американській адміністрації.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.