Bloomberg: Росія потайки перекидає до кордону з Україною танки

Росія продовжує нарощувати сили, зокрема перекидає додаткові танкові підрозділи до районів поблизу з українським кордоном.

Про це пише агентство Bloomberg.

Журналісти отримали такі дані з аналізу британської розвідувальної компанії Janes. «Щонайменше батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий до залізничної станції у Воронезькій області», — зазначає агентство.

Bloomberg додає, що ці відомості підтверджують відео, розміщені в соціальних мережах. За попередніми оцінками, танковий батальйон прямує до полігону Погоново, де навесні цього року вже відбувалося нарощування російських сил, яке викликало критичну реакцію Заходу.

Як пише «Радіо Свобода», минулого тижня Janes заявляла, що виявила розгортання танків і самохідної артилерії у Брянській і Курській областях на північному кордоні України 28-29 жовтня. На відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, нинішній рух є прихованим і часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами, що може свідчити не про наміри залякати, а створити активну загрозу.