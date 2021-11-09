Bloomberg: Россия тайком перебрасывает к границе с Украиной танки

Россия продолжает наращивать силы, в частности перебрасывает дополнительные танковые подразделения в районы рядом с украинской границей.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Журналисты получили эти данные из анализа британской разведывательной компании Janes. «По меньшей мере, батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожную станцию в Воронежской области», — отмечает агентство.
Bloomberg добавляет, что эти сведения подтверждаются видеозаписями, размещенными в социальных сетях. По предварительным оценкам, танковый батальон направляется на полигон Погоново, где весной этого года уже происходило наращивание российских сил, вызвавшее критическую реакцию Запада.
Как пишет «Радио Свобода», на прошлой неделе Janes заявляла, что обнаружила развертывание танков и самоходной артиллерии в Брянской и Курской областях близи границы Украины 28-29 октября. В отличие от достаточно открытого наращивания сил весной, нынешнее движение скрытое, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями, что может свидетельствовать не о намерениях запугать, а создать активную угрозу.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщение о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 6 ноября стало известно, что президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.