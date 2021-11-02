В Кремле прокомментировали сообщения о стягивании российских войск к украинской границе

В Кремле решили не обращать внимания на сообщения американских журналистов о том, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной, «из-за их качества».

Об этом 2 ноября заявил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует информационное агентство Интерфакс.

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в общем-то на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной — показывают границу с Беларусью, и так далее», — отметил Песков.