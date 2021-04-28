Госпогранслужба: Россия начала отводить войска, но только в оккупированном Крыму

«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... Сейчас мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», — рассказал он.

Россия частично начала отводить войска с территории оккупированного Крыма , но движения у восточной границы Украины не наблюдается.

По словам Дейнеко, сейчас остается скопление сил и техники в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области — в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Он также отметил, что сейчас рано говорить, что Россия отведет все свои войска от границ Украины.

«Относительно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим», — сказал глава Госпогранслужбы и заверил, что пограничники продолжат следить за передвижениями российских войск.