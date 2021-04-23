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Российские военные после учений уже начали выходить из оккупированного Крыма

Автор:
Ангелина Шеремет
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Российские военные, участвовавшие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы. Об этом сообщили в Минобороны РФ, цитирует российский Интерфакс.

«23 апреля войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованных в мероприятиях внезапной проверки, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации», — отметили в Минобороны.

Сейчас военные подразделения направляются на аэродромы и железнодорожные станции, грузятся на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Уже загрузили большие десантные корабли подразделений морской пехоты. Пехотинцы будут добираться в пункты постоянной дислокации комбинированным способом — по морю, поездами и маршем.

В Минобороны добавили, что соединения ВДВ тоже начали переброску из оккупированного Крыма в пункты базирования — военными самолетами и поездами. После учений оккупированный Крым также покинут войска химзащиты Южного военного округа.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая 2021 года вернуть на места постоянной дислокации все войска, задействованные в учениях в оккупированном Крыму.

Напомним, что 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 23 апреля войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей России в пункты постоянной дислокации. По его словам, во время проверки российские войска продемонстрировали способность «обеспечить надежную оборону страны». При этом Шойгу не назвал количество войск, которые отводят.