Российские военные после учений уже начали выходить из оккупированного Крыма

Российские военные, участвовавшие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы. Об этом сообщили в Минобороны РФ, цитирует российский Интерфакс. «23 апреля войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованных в мероприятиях внезапной проверки, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации», — отметили в Минобороны.

Сейчас военные подразделения направляются на аэродромы и железнодорожные станции, грузятся на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Уже загрузили большие десантные корабли подразделений морской пехоты. Пехотинцы будут добираться в пункты постоянной дислокации комбинированным способом — по морю, поездами и маршем.