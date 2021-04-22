Минобороны России: Отвод войск от границ с Украиной начнется 23 апреля

Шойгу поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск «спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 23 апреля войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей России в пункты постоянной дислокации.

По его словам, цели внезапной проверки достигнуты полностью, а войска продемонстрировали способность «обеспечить надежную оборону страны». «В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу в четверг в оккупированном Крыму.

При этом Шойгу не назвал количество войск, которые будут отведены. Ранее главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Россия сконцентрировала у границ Украины 100 тысяч военных.