Російські військові після навчань вже почали виходити з окупованого Криму

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази. Про це повідомили в Міноборони РФ, цитує російський Интерфакс.

«23 квітня війська Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, почали повертатися в пункти постійної дислокації», — зазначили в Міноборони.