Новости

Россия начала военные учения в Крыму. Участвуют 10 тысяч военных и более тысячи единиц техники

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Россия начала военные учения в Крыму. Участвуют 10 тысяч военных и более тысячи единиц техники

Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

В оккупированном Россией Крыму начались военные учения, в которых участвует свыше 10 тысяч военных.

Об этом сообщает «Медуза».

Кроме военных, в учениях участвует 1 200 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 40 боевых кораблей. На учения прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Минобороны России сообщили, что 22 апреля в Крыму на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности пройдет основной этап учений сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях задействованы соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ России.

Также в Минобороны РФ добавили, что в ходе учений фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оказали огневую поддержку морскому десанту, который высаживался на побережье Крыма.

«Корректировку огня корабельной артиллерии обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы фрегатов», — сообщили в Минобороны.