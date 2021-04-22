Россия начала военные учения в Крыму. Участвуют 10 тысяч военных и более тысячи единиц техники

В оккупированном Россией Крыму начались военные учения, в которых участвует свыше 10 тысяч военных.
Об этом сообщает «Медуза».
Кроме военных, в учениях участвует 1 200 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 40 боевых кораблей. На учения прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В Минобороны России сообщили, что 22 апреля в Крыму на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности пройдет основной этап учений сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях задействованы соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ России.
Также в Минобороны РФ добавили, что в ходе учений фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оказали огневую поддержку морскому десанту, который высаживался на побережье Крыма.
«Корректировку огня корабельной артиллерии обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы фрегатов», — сообщили в Минобороны.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. РФ стягивает к границам большое количество техники и солдат. Украинская армия в ответ усиливает границу, в том числе за счет территориальной обороны. Кремль уверяет, что «не несет угрозы». При этом в РФ начали проверку боеготовности всех войск — будет более 4 тысяч учений.
- Североатлантический альянс уверяет Украину в своей поддержке. США также обещают поддержку Украине в случае вторжения.