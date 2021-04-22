Россия начала военные учения в Крыму. Участвуют 10 тысяч военных и более тысячи единиц техники

В оккупированном Россией Крыму начались военные учения, в которых участвует свыше 10 тысяч военных.

Об этом сообщает «Медуза».

Кроме военных, в учениях участвует 1 200 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 40 боевых кораблей. На учения прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Минобороны России сообщили, что 22 апреля в Крыму на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности пройдет основной этап учений сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях задействованы соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ России.