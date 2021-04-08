Украина и Россия начинают в Черном море военные учения. Работа шести портов ограничена

Военно-морские силы Украины начинают учения в Черном море. Администрации морских портов ограничила работу шести портов.
В АМПУ сообщают, что лоцманская проводка ограничена в портах «Херсон», «Ольвия», «Черноморск», «Одесса», «Пивденный» и «Николаев», а также на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах. Устье «Быстрое» — открыто.
Командование ВМС Украины о планах учений пока не сообщает. До которого времени порты буду «стоять» не указано.
Как сообщает Интерфакс, Россия в Черное море начала перебрасывать десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Более 10 боевых кораблей вышли из пункта базирования в Махачкале.
«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — сказано в сообщении.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. РФ стягивает к границам большое количество техники и солдат. Украинская армия в ответ усиливает границу, в том числе за счет территориальной обороны. Кремль уверяет, что «не несет угрозы». При этом в РФ начали проверку боеготовности всех войск — будет более 4 тысяч учений.
- Североатлантический альянс уверяет Украину в своей поддержке. США также обещают поддержку Украине в случае вторжения.