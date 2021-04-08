Украина и Россия начинают в Черном море военные учения. Работа шести портов ограничена

Военно-морские силы Украины начинают учения в Черном море. Администрации морских портов ограничила работу шести портов.

В АМПУ сообщают, что лоцманская проводка ограничена в портах «Херсон», «Ольвия», «Черноморск», «Одесса», «Пивденный» и «Николаев», а также на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах. Устье «Быстрое» — открыто.

Командование ВМС Украины о планах учений пока не сообщает. До которого времени порты буду «стоять» не указано.

Как сообщает Интерфакс, Россия в Черное море начала перебрасывать десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Более 10 боевых кораблей вышли из пункта базирования в Махачкале.

«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — сказано в сообщении.