Україна і Росія починають у Чорному морі військові навчання. Робота шести портів обмежена

Військово-морські сили України починають навчання в Чорному морі. Адміністрація морських портів обмежила роботу шести портів.

В АМПУ повідомляють, що лоцманське проведення обмежене в портах «Херсон», «Ольвія», «Чорноморськ», «Одеса», «Південний» і «Миколаїв», а також на Бузько-Дніпровсько-лиманському і Херсонському морському каналах. Гирло «Бистре» — відкрите.

Командування ВМС України про плани навчань поки не повідомляє. До якого часу порти будуть «стояти» — не зазначають.

Як повідомляє Інтерфакс, Росія в Чорне море почала перекидати десантні і артилерійські катери Каспійської флотилії. Понад 10 бойових кораблів вийшли з пункту базування в Махачкалі.

«Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях», — сказано в повідомленні.