Україна і Росія починають у Чорному морі військові навчання. Робота шести портів обмежена

Військово-морські сили України починають навчання в Чорному морі. Адміністрація морських портів обмежила роботу шести портів.
В АМПУ повідомляють, що лоцманське проведення обмежене в портах «Херсон», «Ольвія», «Чорноморськ», «Одеса», «Південний» і «Миколаїв», а також на Бузько-Дніпровсько-лиманському і Херсонському морському каналах. Гирло «Бистре» — відкрите.
Командування ВМС України про плани навчань поки не повідомляє. До якого часу порти будуть «стояти» — не зазначають.
Як повідомляє Інтерфакс, Росія в Чорне море почала перекидати десантні і артилерійські катери Каспійської флотилії. Понад 10 бойових кораблів вийшли з пункту базування в Махачкалі.
«Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях», — сказано в повідомленні.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. РФ стягує до кордонів велику кількість техніки і солдатів. Українська армія у відповідь підсилює кордон, в тому числі за рахунок територіальної оборони. Кремль запевняє, що «не несе загрози». При цьому в РФ почали перевірку боєготовності всіх військ — буде понад 4 тисячі навчань.
- Північноатлантичний альянс запевняє Україну у своїй підтримці. США також обіцяють підтримку Україні у разі вторгнення.