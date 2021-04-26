Россия после учений оставила в Черном море два больших десантных корабля Северного флота

Российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота — «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота России, цитирует российский Интерфакс.

«Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», — заявили в пресс-службе флота.

Там добавляют, что экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что приказал до 1 мая вернуть на места постоянной дислокации все войска, которые участвовали в учениях в оккупированном Крыму.