Росія після навчань залишила в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту

Російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту — «Александр Отраковский» і «Кондопога».
Про це повідомили у пресслужбі Північного флоту Росії, цитує російський Интерфакс.
«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», — заявили у пресслужбі флоту.
Там додають, що екіпажі «Александра Отраковского» і «Кондопоги» відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.
Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що наказав до 1 травня повернути на місця постійної дислокації всі війська, яка брали участь у навчаннях в окупованому Криму.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. РФ стягує до кордонів велику кількість техніки і солдатів. Українська армія у відповідь підсилює кордон, зокрема за рахунок територіальної оборони. Кремль запевняє, що «не становить загрози». При цьому в РФ почали перевірку боєготовності всіх військ — буде понад 4 тисячі навчань.