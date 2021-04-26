Росія після навчань залишила в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту

Російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту — «Александр Отраковский» і «Кондопога».

Про це повідомили у пресслужбі Північного флоту Росії, цитує російський Интерфакс.

«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», — заявили у пресслужбі флоту.

Там додають, що екіпажі «Александра Отраковского» і «Кондопоги» відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що наказав до 1 травня повернути на місця постійної дислокації всі війська, яка брали участь у навчаннях в окупованому Криму.