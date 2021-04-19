«Риск дальнейшей эскалации очевиден». Россия сосредоточила вокруг Украины более 150 тысяч военных

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия развернула на границе с Украиной и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военных.

Как пишет Reuters, заявление было сделано после информирования Совета министром иностранных дел Украины.

Скопление российских войск он назвал «очень опасным». «Сейчас более 150 тысяч российских военнослужащих сосредоточены на границах Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден», — заявил Боррель.

От имени Евросоюза он призвал РФ отодвинуть войска вглубь своей страны.

Боррель также добавил, что сейчас Евросоюз не планирует никаких новых экономических санкций или высылки российских дипломатов.