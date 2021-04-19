«Риск дальнейшей эскалации очевиден». Россия сосредоточила вокруг Украины более 150 тысяч военных

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия развернула на границе с Украиной и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военных.
Как пишет Reuters, заявление было сделано после информирования Совета министром иностранных дел Украины.
Скопление российских войск он назвал «очень опасным». «Сейчас более 150 тысяч российских военнослужащих сосредоточены на границах Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден», — заявил Боррель.
От имени Евросоюза он призвал РФ отодвинуть войска вглубь своей страны.
Боррель также добавил, что сейчас Евросоюз не планирует никаких новых экономических санкций или высылки российских дипломатов.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорила, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Украинская разведка видит три сценария событий: демонстрация силы, вторжение через Крым и захват южных областей, провокация на Донбассе и наступление.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля призвал ЕС ввести секторальные санкции против России. Он отметил, что персональных санкций недостаточно, и предложил пошаговый план, как удержать Москву от дальнейшей эскалации.