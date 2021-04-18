Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки военного лагеря России в оккупированном Крыму. Он появился там после 15 марта

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого военного лагеря России в оккупированном Крыму с более тысячи военных машин. Лагерь появился в период между 15 марта и 2 апреля.

По данным журналистов, военный лагерь развернули примерно в 30 километрах от села Марфовка. Еще 15 марта территория была пустой, а уже 2 апреля там начали появляться техника и надстройки.

Der Spiegel указывает на спутниковые снимки за 13 апреля. Они показывают, что на огражденной территории, кроме надстроек, размещено более тысячи военных машин. Также, отмечают журналисты, чуть дальше к западу от лагеря есть еще один, поменьше.

Расследователи команды Conflict Intelligence Team, которая занимается исследованием военных конфликтов, отмечают, что скорее всего там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии. О переброске этой части в оккупированный Крым сообщал Южный военный округ РФ.

Кроме того, отмечает CIT, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки, которые также перебрасывали в Крым в составе частей 58-й армии. «Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа», — отмечают расследователи.