Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки военного лагеря России в оккупированном Крыму. Он появился там после 15 марта

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого военного лагеря России в оккупированном Крыму с более тысячи военных машин. Лагерь появился в период между 15 марта и 2 апреля.
По данным журналистов, военный лагерь развернули примерно в 30 километрах от села Марфовка. Еще 15 марта территория была пустой, а уже 2 апреля там начали появляться техника и надстройки.
Der Spiegel указывает на спутниковые снимки за 13 апреля. Они показывают, что на огражденной территории, кроме надстроек, размещено более тысячи военных машин. Также, отмечают журналисты, чуть дальше к западу от лагеря есть еще один, поменьше.
Расследователи команды Conflict Intelligence Team, которая занимается исследованием военных конфликтов, отмечают, что скорее всего там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии. О переброске этой части в оккупированный Крым сообщал Южный военный округ РФ.
Кроме того, отмечает CIT, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки, которые также перебрасывали в Крым в составе частей 58-й армии. «Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа», — отмечают расследователи.
Отметим, 8 апреля расследователи CIT обнародовали материал о том, что Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — наибольшая с 2015 года. Преимущественно российские силы концентрируются в полевом лагере Воронежа «Погоново» — он расположен в 250 км от украинской границы.
После этого материала в Кремле заявили, что наращивание российских войск у границ Украины не означает подготовку к вторжению.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Минобороны России под видом учений перебросило в оккупированный Крым более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, там уже находится 16 батальонных тактических групп. Также в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии.