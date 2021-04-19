Евросоюз призвал Россию отвести войска от украинских границ

Европейский Союз считает, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и призывает Россию отвести войска от границы.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу [подключиться к видеоконференции и] представить нашим министрам [видение Киева] ситуации на границе с Россией», — заявил Боррель.
Политик подчеркнул, что отношения с Россией не улучшаются — наоборот, напряжение растет.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- Тем временем боевики на Донбассе продолжают убивать украинских военных. Из последних эпизодов — 18 апреля возле Водяного (Донецкая область) в результате обстрела боевиков погиб боец 128-й горно-штурмовой бригады Давид Шартава.