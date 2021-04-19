Евросоюз призвал Россию отвести войска от украинских границ

Европейский Союз считает, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и призывает Россию отвести войска от границы.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами глав МИД стран ЕС.

«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу [подключиться к видеоконференции и] представить нашим министрам [видение Киева] ситуации на границе с Россией», — заявил Боррель.