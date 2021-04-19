Стало известно имя бойца, погибшего накануне возле Водяного

Накануне возле Водяного (Донецкая область) в результате обстрела боевиков погиб боец 128-й горно-штурмовой бригады Давид Шартава.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

«В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады — старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Как уточнил «Бабелю» источник в Вооруженных силах, Шартаве было 50 лет. В результате обстрела из автоматического станкового гранатомета боец получил сквозное ранение шеи, несовместимое с жизнью.