Стало відоме імʼя бійця, який загинув напередодні біля Водяного

Напередодні під Водяним (Донецька область) внаслідок обстрілу бойовиків загинув боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.
Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації.
«Унаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення», — йдеться в повідомленні.
Як уточнило «Бабелю» джерело у Збройних силах, Шартаві було 50 років. Через обстріл з автоматичного станкового гранатомета боєць отримав наскрізне поранення шиї, несумісне з життям.
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