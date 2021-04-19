Стало відоме імʼя бійця, який загинув напередодні біля Водяного

Напередодні під Водяним (Донецька область) внаслідок обстрілу бойовиків загинув боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.

Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації.

«Унаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення», — йдеться в повідомленні.

Як уточнило «Бабелю» джерело у Збройних силах, Шартаві було 50 років. Через обстріл з автоматичного станкового гранатомета боєць отримав наскрізне поранення шиї, несумісне з життям.